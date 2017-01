ACTUALIDAD Ya llegan los Santos Reyes… El 6 de Enero ,Día de los Reyes Magos es una tradición hondamente arraigada en los formoseños, es motivo de ilusión, alegría y sonrisas de felicidad en nuestros niños , es por eso que cada año las familias celebran esta fecha manteniendo viva una celebración cristiana llena de esperanza, paz y alegría. En este marco ,y para garantizar que cada niño formoseño reciba su juguete, el Gobierno de la Provincia de Formosa , implementa un operativo de distribución de miles y miles de juguetes a lo largo y ancho del territorio provincial.



En horas de la tarde del día dos de enero, el anhelado cargamento de juguetes enviados por el Gobernador Dr Gildo Insfrán llegó a la Segunda Ciudad y fue recibido en dependencias de la Delegación Zonal del MCyE a cargo de la Delegada Zonal Prof.Pabla Silva de Garay y su Equipo de Trabajo.



Desde primeras horas del día de hoy, se efectivizó la entrega a los directivos de las escuelas de jardín de infantes y primaria, incluso las de gestión privada para su distribución el día viernes 6 de enero.El trabajo coordinado y dirigido por la Funcionaria de Educación posibilitará que ese día, cada guardería, jardines de infantes y escuelas primarias, incluso las de gestión privada, reciban a los niños para hacerles entrega de un preciado regalo.



“Cada presente, más allá del valor material, tiene un valor aún más significativo: el afecto y compromiso sincero de nuestro Gobernador hacia los niños quienes son el presente y el futuro de nuestra querida tierra formoseña”- expresó la Funcionaria . “Para nosotros es un orgullo colaborar con esta iniciativa del Dr Gildo Insfrán y lo hacemos con gran alegría porque cada juguete despierta una sonrisa de felicidad en los niños y esa felicidad nos impulsa a seguir contribuyendo en la construcción de un futuro mejor para todos –enfatizó.

A continuación hizo público el agradecimiento al Mandatario Provincial por este gesto renovado de amor y esperanza hacia los más pequeños. Basterra “Al gobierno no le interesa promover el consumo interno” El diputado nacional Luis Basterra (FPV Formosa) realizó un balance sobre la economía actual del país y vaticinó un futuro no muy próspero de seguir con esta línea de medidas que golpean a los trabajadores argentinos. Dijo que al gobierno no le interesa promover el consumo interno.“Les dejamos tan bien el país que todavía tienen una inercia, va a haber actividad, no estamos en una situación caótica pero sin dudas que vamos avanzando sostenidamente hacia un país para pocos, un país para quince millones de habitantes y el resto sobran, en esos quince millones de habitantes están los que pueden vacacionar, tener confort, comprar autos de alta gama, recordemos que la compra de vehículos bajo en Argentina pero la compra de vehículos de alta gama incremento”. Señaló. Con respecto a las políticas tomadas por el Ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile el diputado aseveró que “Hace seis meses no tenemos la autoridad que tiene que conducir al sector de la agricultura familiar, la quita de retenciones lo único que hace es mejorar la condición de los agricultores ricos de la Pampa húmeda, vinieron a defender esos intereses, pero tienen que ser mas consientes de lo que están generando por tratar de llevar beneficios a un solo sector y no para el conjunto de los argentinos”. Basterra también explicó el porqué de este nuevo régimen de blanqueo de capitales: “Lo único que hicieron fue dar visibilidad al delito de no haber pagados impuestos, estas personas han fugado prácticamente un PBI de la Argentina por no confiar en su propio país, han tomado las riquezas y las han llevado afuera, lo único que hicieron fue generarle una salida a todos los que de manera ilegal han girado recursos al exterior”. View the slide show Furor por el paso del Dakar

Un verdadero furor desató el inicio del paso de las primeras motocicletas y cuatriciclos del Rally Dakar, que largaron desde Asunción (Paraguay) y pasaron primero por Clorinda y luego por Formosa, con destino hacia el Chaco. Buen trabajo de seguridad tanto de Gendarmería Nacional , como Policía de Formosa, para resguardar la integridad del público y de los pilotos.

Distintas carpas y gazebos particulares se ubicaron a lo largo de la ruta nacional 11 por parte del público para observar el espectáculo único que significaban el paso de las máquinas, que dedicaban algún “willy” para ganarse aplausos de las familias motoqueras. Además, hubo asistencia de parte de la municipalidad capitalina, como también del SIPEC en gazebos para asistir a posibles descompensados por efectos del calor.



“Antes no éramos tuercas y las verdad es que una vez que nos pusimos a organizar esto, se tornó contagioso y ya somos fanáticos” contó el ministro de Turismo de Formosa, Ramiro Fernández Patri, quien recibía a las primeras motos en una estación de servicio de la ruta, para darles la bienvenida y alentarlos en su viaje.



“La primera moto entró a las 10,35 horas a Formosa, naturalmente por la capacidad de combustible son las que van a parar aca en suelo formoseño, los camiones creemos que cargarán en Resistencia. Se vive una fiesta, la gente de forma espontánea sale con una sombrilla y su tereré para participar. Ellos van a sufrir 50 grados en Santiago del Estero y 5 grados en Bolivia, y ese espíritu se contagia en Formosa” contó Fernández Patri.



Agregó que “Estamos viviendo un día histórico, tenemos 120 países del mundo que están viendo por la televisión, más de mil periodistas acreditados que están acompañando la carrera, estamos muy orgullosos, solo pedimos la concientización como público a que se acerquen a los lugares habilitados para recibir asistencia y que colaboren sin cruzarse en la ruta, para evitar accidentes”.

Destacó que los coordinadores del Dakar felicitaron a la provincia por la paz social que encontraron y dijo que eso significa un orgullo para todos.



Mientras que el piloto formoseño Nicolas Cazal comentó que “es muy lindo ver tanta gente que se acerque, como formoseño es un orgullo que nuestra provincia sea parte de esta competencia mundial. Se disfruta a full ver lo que va pasando”. Formosa con fuerte presencia en la seguridad vial del Rally Dakar

Un operativo de seguridad vial que no reconoce un antecedente similar en territorio formoseño entró en vigencia entre la 0 y las 18, del martes 2 de enero, con motivo del paso de la 39ª edición del Rally Dakar, que por novena consecutiva se disputará en América del Sur, y que volverá a tener a Argentina como país principal. Esta vez, la salida fue desde Asunción (Paraguay), y las cerca de 500 máquinas de competición utilizarán la Ruta Nacional Nº 11 para cubrir parte de la primera etapa entre la capital guaraní y la ciudad de Resistencia.



El ingeniero Fernando Inchausti, titular del Consejo Provincial de Seguridad Vial, informó que el gobierno provincia ha firmado un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a fin de coordinar acciones, y desarrollar una tarea conjunta a fin de crear las condiciones para que el Rally Dakar y el transito habitual, se cumplan con absoluta normalidad.



La disposición de la ANSV Nº 664 del 12 de diciembre, establece la medida complementaria para el reordenamiento del tránsito para los vehículos de las categorías: N2, N3, 0, 03 y 04 (los denominados camiones de cargas y acoplados). En cuanto a la vigencia del operativo de seguridad vial entre Formosa y Resistencia, el mismo comenzará a las 0 y finalizará a las 18.



El operativo comenzará en el paso internacional Clorinda- Puerto Falcón (Paraguay). Luego los controles irán desde la Ruta Nacional Nº 11, desde su intersección con la Ruta Nacional Nº 16 (Ciudad de Resistencia) hasta el paso internacional Clorinda- Puerto Falcón (Paraguay), ciudad de Clorinda- Formosa, en ambos sentidos de circulación.



El ingeniero Inchausti, señaló que todas las fuerzas vinculadas a la seguridad vial en la provincia de Formosa, participará de este operativo de gran importancia, por todo cuanto significa el cruce por la Ruta Nacional Nº 11, de una gran cantidad de vehículos, muchos de ellos de gran porte, y provenientes de más 90 países del mundo. Es de esperar que el ya sabido profesionalismo de los hombres de la seguridad vial provincial, vuelva a mostrarse en su mejor nivel, y que el paso del Rally Dakar sea una gran fiesta del deporte motor. Quejas por pésimo servicio de recolección de residuos en la "Segunda Ciudad" Vecinos de la localidad de Clorinda se acercaron a esta redacción para comentar la falta de servicios en el pueblo, afirman que las autoridades no dan respuestas. Los días de lluvia aislados y la basura tirada en "cualquier lugar" son solo algunos de los asuntos que traen malestar a los clorindenses que manifiestan a diario su hartazgo en redes sociales. "La falta de servicios complica a nuestra ciudad, calles con grandes pozos y para remendar tiran cascotes que acarrean complicaciones al andar, no tenemos recolección de residuos y esto está produciendo malestar, la gente los tira de noche en toda la ciudad por que no la pueden tener mucho tiempo en la casa por la cantidad de moscas que la basura estancada genera", coinciden los ciudadanos, agregando que hay malos olores. "El pueblo no se limpia, hay un basural municipal y no se presta servicio", se quejan.



Los clorindenses se preguntan también "¿qué pasó?" con las camionetas que fueron alguna vez compradas por el municipio, "el logo de la comuna no esta en ninguno de los móviles y no quieren informar, no hay transparencia".



Afirman que hay vecinos que figuran como empleados de la Municipalidad pero no van a cumplir las horas laborales. Decidieron no dar nombres "porque los estaríamos perjudicando y la culpa no es del chancho si no de quien les da de comer".



"Los municipales saben y es de público conocimiento que hay muchas personas que supuestamente son empleados de la Municipalidad pero nunca prestan servicios, es una realidad. Como ciudad, desconocemos de cuánto personal disponemos para el servicio a la comunidad. Ganan muy poco y eso genera malestar de los empleados municipales que ocasiona que aquel que va a trabajar en vez de limpiar una vereda completa limpia solo una parte", manifestaron.



Finalmente comentaron que cuando llueve "las alcantarillas no funcionan, no tiene desagote. Al recorrer la ciudad te encontras con estancamiento de agua, es un terrible problema quedar aislados con un simple chaparrón y no hablamos ni de cien milímetros", comentaron añadiendo que hay instituciones que no reciben el mantenimiento correspondiente. El Gobierno aguarda que produzca la reactivación de las obras públicas

El gobierno local reveló que está procediendo a pagar a los proveedores y contratistas del estado las deudas contraídas últimamente y que continuará haciéndolo en el arranque de 2017; admite que están pendientes partidas nacionales para las obras públicas, como las eléctricas y las de viviendas y confía que, tras la redeterminación de los precios, ese atraso quede resuelto en los primeros meses de este año. El ministro de Economía, doctor Jorge Oscar Ibáñez, comentó que en el caso de los contratos de obras , en muchos de los cuales no se está afrontando a los pagos se debe a que son convenios con el estado nacional.



En el caso de las obras eléctricas, informó que en la última semana se recibió una transferencia que si bien es cierto no es la totalidad de los certificados enviados pero es una parte importante que va a ayudar a los empresarios locales.



Explicó que una de las razones de la demora tiene que ver con el cambio de gobierno, el caso de ministerios que se convirtieron en otras áreas y no tenían presupuesto, la decisión de realizar auditorías lo que incidió para que durante 2016 hubiese pocas transferencias de pagos.



Al mismo tiempo, mencionó a otro problema adicional porque los contratos quedaron con valores muy viejos razón por la que se deben readecuar y reactualizar esas cifras, entendiendo que le resulta imposible a las empresas continúe un hospital o construya un puente con valores de hace un año y medio atrás.



Recordó que a mediados de 2016 el Presidente firmó un decreto avalando la redeterminación de los precios tras lo cual se trabajó en la reglamentación por lo que se cree que este atraso en el pago de las obras públicas se soluciones en los primeros meses de 2017.

“Cuando ello ocurra- confía - se activará , sobre todo, el plan de viviendas que es lo que pone en marcha rápidamente la rueda de la economía en nuestra provincia”.



DIFICULTADES PROVINCIALES



Al mismo tiempo que recordó que el gobernador decidió destinar los recursos superativarios del fisco del ejercicio 2016 para beneficiar con un bono extra de 2000 pesos a los agentes estatales provinciales y los de todos los municipios, el jefe d ela cartera económica reconoce que que hay provincias que tienen dificultades para hacer frente a los gastos corrientes, tal el caso del pago de sueldos.

“Entonces recurren permanentemente a un endeudamiento a través de letras del tesoro, bonos o solicitando anticipos de coparticipación al gobierno nacional para hacer frente a la masa salarial; nosotros, lamentablemente, conocemos esta historia porque la transitamos en las épocas en que teníamos que tomar créditos y endeudarnos para gastos corrientes”, explicó.



“Este es un tema muy delicado porque se te va formando una suerte de “bola d enieve” ya que a los vencimientos hay que tomar otros créditos para pagar el anterior y se torna muy difícil salir de esa situación”, admite.



LOS CRÉDITOS



De todos modos, Ibáñez no descalifica a la toma d e créditos aunque considera que no es aconsejable para atender gastos corrientes pero sí para obras de infraestructura que , por su magnitud, tal vez no se puedan realizar con el presupuesto provincial y también obras para que puedan ser utilizadas por una o dos generaciones , caso éste en el que se justifica apelar a préstamos a 15, 18 o 20 años de plazo del Banco Interamericano de Desarrollo , el Banco Mundial o la Corporación Andina de Fomento.



Mencionó, además, el caso de muchas provincias que están incluidas en la refinanciación de créditos que viene de años atrás y la última de las cuales, que se hizo durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, concedía dos años de gracia para pagar as cuotas de capital y en ese lapso solamente se pagaban los intereses.



“Este primero de enero venció ese plazo de gracia y comenzarían esas provincias, muchas de las cuales están con problemas financieros, a tener que afrontar los pagos de las cuotas de capital lo que les va a generar mas dificultades; aunque están en tratativas con el ministerio de Hacienda de la Nación para ver si encuentran alguna solución para este tema”, precisó. Ponderan decisión política de Insfrán por brindar la mejor seguridad publica

Para el ministro de Gobierno, Jorge Abel González, la incorporación y el ascenso, que en conjunto implico al menos un millar y medio de efectivos policiales en la última semana, es producto de una decisión política del gobernador Gildo Insfran en pos de la mejor seguridad pública para los formoseños. Entiende que actos de esta naturaleza, como otros que dispuso el titular del PE, caso pago de salarios y aguinaldo antes de Navidad, además de un bono extra a los agentes estatales, “tiene una raíz ideológica clara, de un gobernante comprometido con una justa y adecuada distribución de la riqueza, que solo la mano visible del estado lo puede hacer”.

Justamente Insfran presidio el viernes último la ceremonia de entrega de las insignias de ascenso a unos 800 de efectivos de la Policía de la provincia. Entre los ascendidos de la víspera y los que días atrás se sumaron a la fuerza tras superar el riguroso proceso de formación, algunos como Oficiales ayudantes y Técnicos superiores en Seguridad Pública, y otros como agentes, se cuentan en alrededor del millar y medio los efectivos que han tenido el reconocimiento a través del efectivo respeto a la carrera policial por parte del estado provincial. Incluso implica un número superlativo de recursos humanos que se sumaron a la labor policial en pos de reasegurar la seguridad pública a la ciudadanía formoseña.



Pondero el ministro González que dar cumplimiento al ascenso a la jerarquía superior del personal es también “sinónimo de administración saneada y planificada, dado que de antemano se activaron los mecanismos tendientes a la disponibilidad de los recursos suficientes para poder brindar esta medida”.



“No magia, acción y decisión”



Enfatizo el ministro que “esto no fue fruto de la casualidad, sino pura y exclusivamente, producto de una administración provincial que maneja sus recursos con absoluta transparencia y orden. Esto no fue magia, sino acción y decisión política”.



Considero que “solo una administración pública encabezada por quien tiene una altísima responsabilidad de la función que debe cumplir en beneficio de los formoseños, pudo lograr pagar sueldos y aguinaldo de la totalidad de los agentes activos y pasivos antes de Navidad. Solamente una administración ordenada que hizo del recurso de todos los formoseños un compromiso para una justa y adecuada distribución, puede otorgar al personal de los tres poderes del estado, incluyendo a municipios y concejos deliberantes, un bono extraordinario que se pagara el día 10 de enero”.



Significo al mismo tiempo que todo lo enunciado se cumplimento y cumplimentara con recursos propios, sin necesidad de acudir a la toma de crédito o anticipo de coparticipación, sin que sea a cuenta de futuras negociaciones paritarias.



Expuso concluyente que” tamañas decisiones tienen una profundísima raíz ideológica. Porque en estos tiempos que vivimos, donde nos vuelven a traer discursos que en la práctica ya han demostrado la carencia de sensibilidad hacia la gente, y regresamos con aquellos que refieren a la mano invisible del mercado para eliminar las asimetrías, acá respondemos que no creemos en todo eso, sino nuestro convencimiento en la mano visible del estado que a través de la decisión política realiza la justa distribución de la riqueza, en este caso de todos los formoseños”.



Finalizo afirmando que “ha sido un año de mucho trabajo, donde intentaron instalar una vez más, situaciones que no responden a la realidad que vivimos los formoseños”, advirtiendo anticipadamente que este 2017 “será un año igualmente difícil”. Sin embargo expuso optimista que los formoseños tenemos plena conciencia de que cualquier situación la podemos enfrentar con fe, esperanza y confianza”. Sin incidentes de relevancia al recibir el 2017 en Clorinda Fuente: La Mañana

Un menor ingresó al Hospital local por una lesión en el ojo causada por el roce de un elemento pirotécnico

El director del Distrito Sanitario XII, Dr. Nelson Felipe Gutiérrez, estuvo al frente de la guardia durante la última noche del año 2016 y las primeras horas del Año Nuevo, en el Hospital “Dr. Cruz Felipe Arnedo” de la ciudad de Clorinda, destacando que fue “una guardia muy tranquila y con aislados incidentes, sin hechos que lamentar”.



Recordó que un menor ingresó con una lesión en el ojo, por un roce de un elemento pirotécnico, pero que una vez atendido por el oculista fue llevado a su casa por sus familiares.



Accidente



En tanto que alrededor de las 11 de la mañana de este domingo, se registró un accidente con caída de dos jóvenes de una motocicleta, casualmente a metros de la guardia del SIPEC, en calle Los Andes y Sarmiento de la segunda ciudad. Salud intensifica la vacunación HPV en toda la provincia

En el mes de enero el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa fortalecerá la vacunación contra el HPV (Virus del Papiloma Humano) destinada a las niñas y adolescentes que tengan hasta 16 años inclusive.

Según lo señalado desde el Departamento de Inmunizaciones dependiente de la cartera sanitaria provincial “aprovechando el periodo de vacaciones y receso escolar” se convoca a los padres, tutores y familiares a cargo de las menores que se encuentren en esta franja etaria y que adeuden dosis de esta vacuna a que “se acerquen a recibir el esquema y actualizar sus calendarios de vacunas”.



Para ello, las niñas deberán acercarse a los vacunatorios de los centros de salud y hospitales cercanos al domicilio. También podrán hacerlo en el “Vacunatorio de La Familia” ubicado en la calle Santa Fé entre Salta y Fotheringham de 8 a 20 hs en horario corrido y los sábados de 8 a 13 hs.



“Las niñas deben presentarse en el vacunatorio con su carnets de vacunas y DNI”, comentaron desde la mencionada área de salud pública. Al tiempo recordaron que “Desde el 1 de enero se empezará a aplicar esta vacuna también a los varones. Así que se suman a la aplicación de la vacuna HPV los niños que cumplan 11 años a partir del 1 de enero de 2017. Solicitamos a los tutores a que tengan en cuenta a acercar a sus hijos varones a vacunarse también”, recalcaron.



También los varones



Esta vacuna que se aplica para prevenir el HPV se encuentra incorporada en nuestro país al calendario de vacunación oficial desde el año 2011. Todas las niñas de 11 años deben recibir esta vacuna y, a partir del 2017, también deberán recibirla los varones nacidos a partir del 2006.



La aplicación de esta vacuna, al igual que de las demás que establecidas por el calendario, es obligatoria y gratuita. Desde salud se reitera que “para que sea completamente efectiva, se debe recibir el esquema completo que consta de 2 dosis: la primera dosis y la segunda dosis que debe ser aplicada a los 6 meses de haber recibido la primera.



La vacuna que integra el calendario nacional es la cuadrivalente y protege contra cuatro tipos del HPV: 16 y 18, que son responsables del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino; además de 6 y 11, causantes de 9 de cada 10 casos de verrugas genitales. El virus del papiloma humano se transmite por vía sexual, a través de las mucosas, por lo que el preservativo ofrece una protección parcial. Este virus también puede provocar otros tipos de cáncer, como el anal, de pene y orofaríngeo (boca y faringe). Su aplicación es en dos dosis. La primera al cumplir los 11 años y la segunda por lo menos seis meses más tarde, sin límite de tiempo para completar el esquema. El consulado del Paraguay iniciará el 2017 con nueva sede en Clorinda Fuente: La Mañana

Después de décadas de ocupar la antigua casona de calle José F. Cancio y Rivadavia de Clorinda, el Consulado del Paraguay se traslada a su nueva sede, en Sarmiento esquina 12 de Octubre. Según confirmó la representante, cónsul Raquel Olmedo Von Leppel, se ultiman todos los detalles respecto al mobiliario, conexión de antenas y equipos informáticos.



Precisamente durante los últimos días del año que finaliza, era intenso el movimiento en la sede consular, con motivo de la mudanza de los muebles y equipos, a la bien acondicionada nueva casa que ocupará el Consulado cuando el año entrante, reabra sus puertas al público en general. En un año complicado, Insfrán renovó su fuerte compromiso con el proyecto propio

El que cierra no ha sido un año fácil para la provincia y, por el contrario, hubo complicaciones que demandaron intensas y reiteradas gestiones ante esferas federales para tratar de destrabar medidas y obras que generaron inquietud social por la gran cantidad de mano de obra desocupada y de trabajos paralizados o que disminuyeron su ritmo de ejecución.

El gobernador Gildo Insfrán se encargó se explicar a la población acerca del impacto causado por el cambio de gobierno a nivel nacional ya que la asunción de autoridades que responden a una coalición política sustentada en una ideología liberal diferente a lo que venía ocurriendo en los últimos doce años cuando ejerció la conducción política del país un gobierno de meta raigambre nacional y popular.

Muchos viajes a Buenos Aires y reuniones al máximo nivel para consensuar obras que reactivaran el trabajo en la provincia y casi en el último trimestre comenzaron a visualizarse los resultados de esas diligencias.



Pero Insfrán fue claro: clarificó que en materia de obras habría una marcada disminución en la dinámica de ejecución no obstante lo cual no se apartaría un centímetro del modelo formoseño para el desarrollo provincial.



Ante este panorama, el gobernador fue claro: “no vamos a pactar con la adversidad; como en otras ocasiones, o la vencemos o nos vence”.

De ese modo, muchos de los emprendimientos para los que no llegaron los recursos nacionales, la provincia tuvo que afrontar los compromisos con los propios que habían sido manejados con responsabilidad y prudencia lo que permitió cerrar el año sin deuda, cumpliendo los compromisos salariaales con los empleados de la administración pública y sin déficit fiscal.



La inundación



2016 ya había comenzado con gran parte del territorio en emergencia y sobre todo la parte este, como consecuencia de la pertinaz creciente del río Paraguay por las copiosas precipitaciones ocurridas a lo largo de su cuenca media e inferior.

Por decisión gubernamental, no solamente se brindó asistencia a los evacuados de Formosa sino que se abrieron las puertas de la ciudad para recibir a los damnificados de la ciudad paraguaya de Alberdi que fueron alojados en predios de la Sociedad Rural de Formosa y de la ex planta de Alpargatas.



Ante ese gesto de solidaridad, en enero llegó de visita el presidente del vecino país, Horacio Cartes, quien efusivamente agradeció el gesto de Insfrán y de todo el pueblo formoseño algo que complemento dos semanas después convocando al gobernador a Asunción donde lo condecoró con la Gran Orden al Mérito.



Ese gesto de solidaridad fue reiterado por Insfrán hacia finales del año cuando aprobó que el Paraguay pudiese ingresar con sus maquinarias en el cauce del rio Pilcomayo en territorio formoseño.



Los problemas en el canal propio impidieron que ingresasen las riadas a territorio guaraní generándose un impresionante daño ambiental, sobre todo por la penosa mortandad de animales en la región del Chaco Boreal.



El presidente



También estuvo de paso por Formosa, el presidente de la Nación, Mauricio Macri.



Visitó Clorinda para anunciar la decisión de poner en ejecución las obras de la nueva planta de agua potable para dicha ciudad junto con el acueducto que se extiende hasta allí desde Puerto Pilcomayo.



En esa ocasión, se aludió a los aportes nacionales para la repavimentación de la ruta provincial número 2 y para la terminación del Hospital de Laguna Blanca.



Obras con recursos genuinos



El gobierno provincial se las ingenió para mantener en actividad aquellas obras esenciales y logró, con recursos propios, terminar varios edificios escolares, muchos de ellos construidos en comunidades originarias; avanzar en el Centro de Medicina Nuclear en predio contiguo al Hospital de Alta Complejidad y en el complejo para el Polo Cientifico y Tecnológico al tiempo que se anunció la inminente terminación del Hospital Interdistrital “Evita” y la construcción del edificio para el nuevo Hospital de la Madre y el Niño.



Junto con la construcción de escuelas, hospitales y centros de salud, el tema viviendas es una de las prioridades del gobierno formoseño y tras auditorias, reuniones y debates se logró reencaminar el ambicioso proyecto de urbanización La Nueva Formosa que tiene como objetivo edificar 5.400 viviendas con todos los servicios esenciales. Con la última entrega de más de 400 unidades, se llegó a completar 2.000 casas terminadas, habitadas por unos 10.000 formoseños.



Hay una tercera etapa que está en ejecución en un 58% y aguarda la remisión de partidas para que tenga continuidad mientras se aceptó la relicitación de las últimas 1341 que conforman la cuarta etapa del proyecto.



Además de trabajo para miles de obreros de la construcción, la vivienda moviliza a los ladrilleros, madereros y a los corralones de venta de materiales por lo que se aguarda con expectación que en 2017 este emprendimiento recobre dinámica.



Dos décadas del PAIPPA



Este año, Insfrán celebró los primeros veinte años de dos de sus iniciativas personales que surgieron en el mismo arranque del modelo formoseño para promover la asistencia a los campesinos que estaban excluidos del sistema financiero y de toda ayuda y mejorar la calidad de vida de los más vulnerables.



Se trata del Programa de Asistencia Integral para los Pequeños Productores Agropecuarios que nació en General Belgrano en septiembre de 1996 y fue en ese mismo lugar donde se festejó el vigésimo año de vigencia con productores que están incluidos, tienen acceso al crédito, reciben la tierra en propiedad y las viviendas rurales construidas junto a la chacra, transferencia de conocimientos para diversificar la producción y mejoramiento de la cuestión educativa con la creación de los ciclos básicos rurales y ahora con los cursos faltantes.



El destino de los hijos de los paipperos encuentra lugar en las escuelas agrotecnicas distribuidas a lo largo y ancho del territorio y en el Instituto Universitario Formoseño con sede en Laguna Blanca donde ya están egresando las primeras promociones de técnicos en producción agropecuaria mientras se forman los futuros ingenieros.



También cumplió 20 años el programa solidario Por nuestra gente todo que llevó los beneficios de todas las áreas del gobierno con presencia gubernamental en todos los barrios de la ciudad y en pueblos del interior, inclusive en los de los departamentos del extremo oeste.



Gestión decidida



Hubo una gestión decidida del gobernador para lograr que se incluyese en el presupuesto para 2017 la continuidad de una obra clave para el desarrollo económico y social como lo es el Gasoducto del Nordeste Argentino y para comenzar con la construcción de la denominada "obra del siglo XXI", el Acueducto para el Desarrollo Formoseño de 500 kilómetros de longitud proyectado para llevar los beneficios del agua dulce desde el río Paraguay hasta Ingeniero Juárez, abasteciendo de agua a todos los pueblos ubicados a su vera y a otros jurisdiccionales así como también para la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de desarrollo agro-ganadero, primario e industrial. El Tiempo El Tiempo en Clorinda La cordialidad del formoseño valorado en el marco del Dakar El empresario Luis Bigatti, cuya estación de servicio tuvo un sitial preponderante en el transitar del Rally Dakar por Formosa, dado que allí fue parador de conductores y abastecedor de combustibles, y también fue punto confluyente del paso de vehículos y centenares de personas, califico de “todo un éxito lo vivido”.

Refirió a que “Formosa alcanzo reconocimiento nacional e internacional el paso del Dakar por aquí”, subrayando la labor “coordinada y eficiente” de estamentos como Turismo de la Provincia, Vialidad, municipio, Policía y Gendarmería, la gente de YPF a nivel nacional.

Destaco asimismo apreciar la hospitalidad del formoseño, como aplaudían y vitoreaban con esa gente que venía en su moto o auto desde lejanas partes del mundo. Una alegría contagiosa y que fue valorada por muchos de los conductores.



Indico asimismo como muchos de los pilotos que descendieron de sus motos o cuatriciclos, o de otros vehículos, se encontraron con una “tremenda generosidad del formoseño”, y servicios como traductores e incluso un sector donde podían cambiar dólares o euros. “Esto fue muy destacado a nivel mundial, y eso nos pone muy felices, porque demuestra capacidad y ganas de hacer bien las cosas de mucha gente, que hizo que todo saliera de manera excelente y Formosa quedara muy bien ante la mirada nacional y del mundo”, significo.



Para el empresario, lo que “mas trascendió a nivel mundial es esa generosidad inmensa que caracteriza al formoseño”, contando el caso de un chico que se acerco y le regalo una bandera argentina a un corredor y se retiro corriendo. El corredor lo siguió y lo invito a que subiera al auto, y ahí se estableció un vínculo maravilloso, que resume mucho de lo que vivimos”.



Conto asimismo el momento en que llego un joven competidor ruso y se sorprendió cuando se le acerco un traductor y le hablo en su idioma, y a través de eso pudo conocernos un poco más.



“Tomaron mucha agua mineral, le proveímos de hielo, aunque también consumieron mucho café, y también algunos sándwiches, y aprecio que se fueron muy conformes y sobre todo contentos por el cariño de la gente”, evaluó Bigatti.



Sostuvo que “esta gente que vino aquí trasmite todo lo vivenciado, y sumado a los enormes potenciales que tenemos en la provincia, sobre todo con nuestras bellezas naturales intactas, creo que hicimos bien las cosas para que se nos mire muy bien”. FONTEX cerró el año confeccionando más de 160 mil guardapolvos Fuente: La Mañana



El Programa de Desarrollo Textil FONTEX, programa de desarrollo impulsado por el Gobierno provincial, que busca generar valor agregado y mano de obra calificada a través de este segmento industria, acaba de cerrar el año con los objetivos cumplidos.

Así lo certificó el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, quien en principio y al referir acerca de lo realizado durante el año, destacó la confección de más de 160.000 guardapolvos que formarán parte de los kits escolares que desde el Ejecutivo provincial se entregan gratuitamente a todos los escolares antes del inicio de clases. “Se confeccionaron 100.000 guardapolvos para niños de escuelas primarias, 18 mil para docentes, 35.000 “pintorcitos” a cuadrillé azul para Nivel Inicial y 10.000 guardapolvos para las maestras de este mismo nivel”, detalló.



Evocó los inicios cuando llegaban a los 10 mil guardapolvos, donde promovían en reuniones con modistas y costureras, tratando de incentivarlas y sumarlas al programa, tanto en esta ciudad como el interior, encontrándonos incluso con ciertas dudas. “Pero lo que comenzó con 15 personas años atrás fue evolucionando, y hoy son más de 700 las personas trabajando en el programa, todas ellas como parte de grupos asociativos (cooperativas o consorcios) diseminadas en una docena de localidades formoseñas”, expuso. EL OTRO LADO DE LAS COSAS “El brindis más amargo” Por Lucio Bobadilla A pocas horas de terminar el año, no nos dejemos desbordar por tanta explosión de jùbilo y petardos ensordecedores , y aun en medio de todo ello, pongámonos por un momento, en el lugar del otro, el que no tiene la posibilidad de compartir, para quien por distintas circunstancias de la vida, el año nuevo va ser siempre la misma expresión de deseos que no se cumplen, y un diario vivir complicado, agobiante, lleno de necesidades. Pero si tenemos salud…..que mas podemos pedir al Señor? Con eso solo, tenemos todo para enfrentar las dificultades que se nos presenten en este viaje por la vida. Sin embargo, hay situaciones que parecen imposibles de superarlas, como la perdida de nuestros hijos o familiares en un accidente alocado, injusto, de quien transformo un simple vehículo en un arma mortalllevandose por delante la vida de nuestros seres queridos. EVER, CINTHIA, DANIEL……….. son tan solo algunos nombres, de una larga lista que el transcurso de los años no borraràjamàs , renovando en cada recuerdo las imágenes inolvidables de los seres queridos. Desde mi sentimiento de padre, de abuelo, mi corazón late a la par de cada una de las familias que perdieron a sus hijos en dichas circunstancias en este 2016 que termina familias que reclaman justicia y que no son escuchadas, pues desde los vericuetos de una justicia que confunde, esconde o disimula tras una caratula la situación real del hecho concreto, quienes ayer mataron “sin querer” hoy conducen de nuevo, poniendo en alerta a una sociedad, que mira de reojo, cuando el problema no nos toca en lo personal. Deberiamos tener en cuenta que la Sociedad, también es uno mismo. Aunque propone modelos. Uno de ellos el consumismo-individualista, donde se equipara el TENER al SER. Uno es lo que tiene, y lo APARENTE, a lo REAL, se es lo que se aparenta. Pero felizmente ante estos modelos de sociedad, hay otro modelo que podríamos llamar etico-social, donde la propuesta es la participación, y ver al hombre como una persona, y no como un engranaje en la sociedad de consumo. A cual de estas “sociedades” pertenecemos. A cual de ellas pertenece el que sube a un auto , y tras una noche de tragos, se lleva por delante la vida de una persona? O de dos. Cuàndo nos demos cuenta que mas importante que la estrella en la parrilla de un auto que delata la marca vip del mismo, es aquella estrella que brillò en navidad para anunciarnos el nacimiento de JESUS, hacia quien elevamos los ojos y los ruegos al comenzar cada año, cuando asumamos esa visión de la realidad, desde cada una de nuestras creencias, también aprenderemos a convivir con mayor prudencia, con mas consideración hacia los demás, en estos tiempos tan difíciles para todos, en que el hombre objeto, es manipulado desde un simple celular, con una tecnología que reemplaza el dialogo de persona a persona, por el andar errante de quien con los ojos puestos en una pequeña pantalla, balbucean solos, o sonríen, vaya a saber con quien ,desde una dimensión tecnológica imposible de predecir , que ya esta desarrollando desde la nanotecnología atisbos de inteligencia artificial. Que la misma no supere nunca a la que nos entregò el Señor, que aun con el complemento de la emoción que a veces distorsiona nuestras actitudes, es mucho mas humana que la que nos puede transformar en un simple robot, desde el cual seria muy difìcil poder observar objetivamente… el otro lado de las cosas! ¡¡¡ FELIZ AÑO NUEVO!!! Los vínculos institucionales con el Gobierno Nacional son muy buenos”

El ministro de Economía, doctor Jorge Oscar Ibáñez, dijo que, contrariamente como lo hacen parecer algunos medios de comunicación, los vínculos institucionales con el gobierno nacional son muy buenos; manifestó la absoluta identificación de Formosa con el apoyo a la gobernabilidad y al sistema democrático y confirmó que se invertirán más de 140 millones de pesos para liquidar el bono extra a estatales activos y pasivos de la administración provincial y de los municipios en un caso reconocido como único en el país.

Acerca del cronograma de pagos, precisó que ya se completó el pago del sueldo de diciembre y del medio aguinaldo y que actualmente se está preparando todo para que el 10 de enero se haga efectivo el bono extra que el gobernador aprobó para los agentes provinciales activos y pasivos al igual que los beneficiarios del IPS más los agentes de todos los municipios y comisiones de fomento de la provincia tanto los del departamento ejecutivo cuanto los del deliberativo.



Cree, al estar por la información que maneja, que Formosa es la única provincia donde se ha hecho extensivo el beneficio del bono extra a los agentes de los municipios.



RELACIÓN NACIÓN-PROVINCIA

Sobre las relaciones con Nación, dijo que la buena relación se percibió en todas las reuniones convocadas en el ámbito de las áreas de Economía, del tratamiento de las medidas económicas y de las importantes reuniones sobre las leyes que se discutieron últimamente en el Congreso de la Nación.



“Ocurre que a veces hay fotos en las que no está un mandatario y ya se considera que está excluido: en absoluto….en el caso del gobernador (Gildo ) Insfrán ha tenido un rol protagónico en la discusión de las últimas leyes que pasaron por el Parlamento nacional”, opinó.



Ibáñez mencionó, además, el caso de algunos gobernadores que también han tenido reuniones en la Quinta de Olivos con el Presidente y en las que no ha estado el doctor Insfrán como la mayoría de los gobernadores.



“Eso no significa que no estén reunidos y gestionado permanentemente; nosotros tenemos excelentes relaciones con el gobierno nacional en forma institucional con el canal que tenemos las provincias que es el ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas y él con todo su equipo, dentro del cual, inclusive, hay un formoseño”, precisó.



BUEN DIALOGO

“El diálogo es muy bueno”, añadió para subrayar que lo que sí aspira el conjunto de provincias en 2017 es que una vez que se adopta la decisión por parte del ministro o del presidente, las áreas puedan ejecutarlas más rápida y los fondos , fundamentalmente los correspondientes a las obras públicas de todas las áreas, sean transferidos en forma más rápida.



“Por supuesto!” fue la tajante respuesta de Ibáñez cuando s ele consultó si decididamente se apuesta a la gobernabilidad y a la democracia, no obstante lo cual admitió que “nosotros vamos a discutir en las urnas, llegado el momento, con un modelo distinto que propone politicas distintas lo que no significa que no vamos a trabajar en conjunto con el gobierno nacional porque lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo”.



Parafraseando al gobernador, el ministro insiste en que “vamos a aplaudir y a agradecer todas aquellas medidas que favorezcan a Formosa y a los formoseños y vamos a hacer oír nuestra voz cada vez que las medidas no sean favorables a la provincia ni a nuestra gente”.

Comentó que Insfrán tiene excelentes relaciones institucionales con todos los ministros con los que se ha reunido y también con el Presidente cuando le ha tocado compartir algún evento o espacio con el jefe de estado con todo respeto, como corresponde”. HAC: “Ha sido un gran año y seguiremos trabajando para mantener lo logrado y alcanzar nuevas metas” A modo de balance del año el Administrador General del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” Dr. Marcelo Prochasko, trazó un panorama de las acciones desarrolladas durante el 2016, puntualizando que la prioridad estuvo siempre en brindar a la población una mejor calidad de vida. En cuanto a lo positivo de estos meses del año el Doctor indicó que “todos los beneficios alcanzados en la provincia, en materia de salud, los cuales se vieron plasmados no sólo en el HAC sino que también en cada Hospital y Centro de Salud, pudo ser posible gracias al acompañamiento constante del Gobernador Dr. Gildo Insfran y del Ministro de Desarrollo Humano Dr. José Luis Décima que año a año redoblan la apuesta para continuar avanzando y mejorando"



En referencia al HAC Prochasko dijo que "Cada Servicio fue acompañando al crecimiento de la institución a través del tiempo, no sólo con equipamiento sofisticado, sino además con todos los instrumentos tecnológicos y recurso humano capacitado".



"Este año no ha estado exento a estos avances ya que se realizaron nuevas ampliaciones de varios sectores, readecuándose a las necesidades del nosocomio, además se hicieron entrega de nuevos equipamientos para distintos Servicios y Unidades".



El Doctor también destacó las capacitaciones que se realizaron a lo largo del año lo cual abre muchas expectativas para el trabajo en los años siguientes. En este marco el Programa Nacional CiberSalud también jugó un papel muy importante, siendo el HAC cabecera provincial de este Plan; el cual para cada capacitación o interconsulta realiza un trabajo interdisciplinario entre los diferentes Servicios del nosocomio.



Otras de las actividades que remarcó fueron las que se realizaron en el marco de los 13 años del HAC, oportunidad en la que se agasajó a todo el personal en reconocimiento al esfuerzo diario que realizan en pos al bienestar de los pacientes. Como así también las actividades con extensión a la comunidad con el fin de generar conciencia en cuanto a la prevención de enfermedades.



Por otra parte el Administrador General indicó que “Durante este año también se trabajo arduamente en conjunto, a través de la red de salud pública formoseña con el Hospital de la Madre y el Niño y el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada donde se llevaron a cabo complejas cirugías con la participación de varios profesionales en un trabajo multidisciplinario, que abarca desde la atención primaria hasta los más altos niveles de complejidad”.



“El HAC cierra el año con 198 trasplantes de órganos realizados hasta el momento, además en este 2016 se logró la séptima ablación de órganos del año, lo cual posicionó a Formosa a la media nacional en cuanto a la procuración y donación de órganos, lo que demuestra a las claras que la sociedad fue tomando conciencia acerca de este acto”, comentó



Luego agregó que “se realizaron 12 Cirugías de Funcionales de la Enfermedad de Parkinson; más de 500 Cirugías Bariátricas, múltiples cirugías cardíacas; diversos tratamientos quirúrgicos de aneurismas cerebrales; técnicas neuroendoscópicas mínimamente invasivas de última generación; entre otras intervenciones complejas.



Para finalizar el Dr. Prochasko dijo que “Seguiremos trabajando para mantener lo que hemos logrado y para alcanzar nuevas metas, deseo a toda la comunidad un muy buen inicio de año”. Antinori defendió reforma tributaria y entiende que se critica por desconocimiento técnico tributario

“Deriva de un claro desconocimiento y en la no comprensión exacta del propósito del gobierno, porque se mantiene la estructura tributaria y sobre todo se incrementan los criterios de equidad, expuso categórico al subsecretario de Hacienda y Finanzas, Miguel Antinori, al defender las reformas del Código Fiscal y a la Ley Impositiva local. Así lo manifestó a partir de opiniones en discrepancia manifestada por diputados opositores y algunos dirigentes gremiales del sector comercial.



“Interpreto desconocimiento y falta de análisis integral, ya que nada se dice por ejemplo de aspectos sustanciales como novedades introducidas al Código Fiscal donde hubo modificaciones de procedimientos entre los que se destaca la implementación del traslado de mercaderías en el territorio provincial que a partir de la reforma debe estar acompañado de un código de control fiscal provincial a emitirse previo al traslado, similar al estructurado en las Pcias de Buenos Aires y Santa Fe entre otras, la incorporación de protocolos de seguridad del Fisco con la Fuerza Pública que rige durante la intervención de los agentes de DGR, ello a partir de las amenazas e intimidaciones por parte de contribuyentes en procedimientos de clausura y/o fiscalizacion , obviando asimismo analizar en esencia las novedades incorporadas ley impositiva”, expuso.



En cuanto a ésta indico el subsecretario que en el impuesto a los ingresos brutos “se sostiene la alícuota general de las más bajas del país -3 %-, la bonificación del 20% que la fija en 2,4 % efectivamente favor de quienes tributan en tiempo y forma, la exención a la actividad primaria e industrial entre los aspectos sustanciales”.



Aludió a dos particularidades de incremento de alícuotas especificas, como ser por ventas de equipos de telefonía celular, servicios de transmisión de sonidos y datos, que se llevo del 3 al 5.5%.



“Se tratan de modificaciones ya receptadas por la mayoría de las provincias, como Chaco con una alícuota del 6%, lo mismo que Jujuy, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos. Son actividades en su mayoría ejercidas por empresas multinacionales radicadas en las diferentes jurisdicciones”, revelo.



Amplio diciendo que "la otra alícuota modificada de Ingresos Brutos, prevé una norma de carácter transitorio que resulta aplicable solo a las concesionarias de automotores asociadas a la entidad ACARA". Explico en este caso que “en la actualidad y en razón de una medida cautelar existente a su favor, tributan el Impuesto sobre los ingresos Brutos por la venta de unidades 0 Km sobre el margen comisional y no sobre el total de la base imponible, tal como lo prescribe el Código Fiscal”.



Es a partir de ello que “se fija la alícuota en el 15%, medida similar a la adoptada por otros fiscos provinciales a fin de contrarrestar los efectos generados por la imposición judicial a los recursos tributarios de cada estado argentino”.



Equidad en la tributación



Insistió en dejar en claro que “en lo demás no hubo incremento de alícuotas, tampoco se incorporaron nuevas actividades, lo que si se modifico fue el tributo mínimo para algunas actividades. Ello buscando equitatividad en la tributación en función del capital de trabajo afectado a la actividad, como el caso de restaurantes, bares, que ahora lo harán por local y por mesa, e inclusive distinguiendo la ubicación territorial del comercio -capital e interior-”.



Acerca de la preocupación de legisladores de la oposición de gravar al 15% los clubes nocturnos, boliches y afines, Antinori apuntó su sorpresa al expresar que estos diputados “ignoran que hace tres años que está vigente esta alícuota. Incluso, si el titular del local comercial abona el tributo en tiempo y forma, la alícuota se reduce al 12%, solo se modificaron los mínimos a tributar para cada uno de ellos en armonización con las condiciones impuestas municipalmente en cuanto a personas habilitadas al ingreso y los días de funcionamiento, y que también en este caso se aplican valores diferentes según la ubicación ya sea en nuestra ciudad capital o el interior".



Puntualizo que “la totalidad de este tipo de servicios abonan valores de tributación superiores al mínimo, por lo que no existe impacto en los márgenes de rentabilidad”, para agregar que similar situación a esta última, se verifica para los servicios de estética corporal, canchas de futbol, peluquería.



Promover transparencia y el compre local



Otro aspecto establecido según expuso,en este caso para el Impuesto de Sellos fue la de fijar “una alícuota mayor, del 1 al 3 por ciento por la inscripción de unidades que se adquieran en otras provincias,ello a fin de incentivar por defecto a la medida, la comercialización de concesionarias y agencias radicadas en la provincia e inscriptas ante la DGR”.



“De idéntica forma en el caso de usados, donde la alícuota se reduce a la mitad cuando la compra está respaldada con factura de contribuyente inscripto ante la DGR. En este caso a efectos de desestimular la marginalidad en estas operaciones”, refirió, para significar que “en estos casos se objetiva la búsqueda de transparencia y fomento del comercio local por parte de esta ley”.



Antinori clarifico a quienes promueven la ampliación de la masa contributiva, que “en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ha operado tal medida, entre otras, atento a que a partir de la reforma se excluye de la exención a las asociaciones que realizan actos de comercio: actividades industriales, de prestación de servicios, entre otros., ya que bajo el formato de estas entidades se aprovechaban beneficios impositivos que no se ajustaban a los objetivos de la norma"



Por otra parte señaló que" la gravabilidad a casinos, tragamonedas o juegos de azar, que se sugiriera desde la oposición, les puntualizó que “a partir de la última reforma del Impuesto a la Ganancias en el ámbito nacional, ya resultan actividades gravadas y sujetas a coparticipación con las provincias”.



Expuso que “se mantiene la estructura tributaria provincial, y lejos de quienes livianamente aducen una intencionalidad de confiscatoriedad o de excesiva presión , deben entender que a través de estas modificaciones la legislación de Formosa se inscribe dentro de las que rigen en el resto de las jurisdicciones –incluidas las gobernadas por Cambiemos-PRO/UCR-, manteniendo ventajas comparativas impositivas como las más arriba descriptas y que por ende bajo ningún concepto desincentivan la inversión ”



Refirió asimismo a las fuertes acciones contra el comercio ilegal que viene acentuando la DGR, cumplimentando “operativos de decomisos de mercadería marginal y clausura de comercios en esta ciudad e interior " indicando que "con solo observar en la página web del ente recaudador se podrá cuantificar la magnitud de lo ejecutado en amparo del comercio legal."



Concluyo subrayando el esfuerzo provincial en materia tributaria, y destaco el creciente porcentaje en relación a la coparticipación federal, que en término promedio durante estos años evoluciono de un 5 al 9 por ciento”, marcando la “pobre visión, de algunos legisladores de la oposición, en cuanto a la consideración de dependencia de recursos nacionales, cuando en realidad eso obedece a un régimen legal de distribución de recursos a provincias, y no a una concesión graciosa de la nación”.



“Generamos esfuerzo tributario con criterios de responsabilidad, incluyendo en este caso a los municipios a los cuales se traslada el beneficio de optimizar la recaudación, si lo hacemos somos excesivos, si no lo hacemos nos sentamos de brazos cruzados esperando la coparticipación, una marcada y discordante contradicción de algunos mediáticos parlamentarios y referentes gremiales”, afirmo critico. Dakar: salud profundiza acciones de prevención contra el dengue

En el marco de la fuerte campaña que se realiza en toda la provincia para evitar la presencia del vector del dengue, el mosquito Aedes aegypti, desde el Sistema Provincial de Salud se profundizan las acciones en los pasos fronterizos en la ciudad de Clorinda, dada circulación de flotas de vehículos que se están trasladando hacia el Paraguay y que se disponen a iniciar desde allí la travesía Dakar 2017.



De este modo, desde principio de semana, operadores técnicos se encuentra realizando fumigaciones a cada uno de los vehículos que se circulan hacia y desde la ciudad de Asunción, capital del vecino país.



Cabe señalarse que estas acciones son llevadas adelante durante todo el año en toda la provincia, fortaleciendo las amplias medidas de prevención en los caminos de frontera, especialmente los que unen con países limítrofes donde existe circulación de la enfermedad.



Además de las fumigaciones en los pasos fronterizos, el personal técnico que lleva adelante estas tareas refuerza la prevención en el Polideportivo Municipal de la segunda ciudad provincial, lugar en el que las motos, autos y camiones de competición, equipos técnicos de la organización del evento permanecen apostados antes de continuar viaje hacia el Paraguay.



El 2 de enero próximo el Rally Dakar 2017 iniciará su primera etapa de la competencia en Asunción, la cual culminará el 14 del mismo mes su último tramo uniendo Rio Cuarto con Buenos Aires. En el trayecto, circularán además por las ciudades de Formosa, Resistencia, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, ciudades de Bolivia (Tupiza, Oruro, La Paz, Uyuni); Salta, Chilecito, San Juan.



Nuestra provincia se apresta a vivir un momento histórico que tendrá la mirada y las visitas de personas provenientes de distintos lugares del mundo. Debido al gran movimiento de gente previsto durante estos días a raíz del evento de gran magnitud, la cartera sanitaria provincial amplió el alcance de las acciones preventivas con el propósito de brindar una amplia cobertura en lo que respecta a evitar la presencia del mosquito vector del dengue, disminuyendo así las posibilidades de circulación del virus.



Por otra parte, las autoridades sanitarias recomienda a la comunidad y a los viajeros que seguirán a la avanzada, tomar los recaudos necesarios insistiendo con las medidas de prevención difundidas diariamente, teniendo como ejes principales evitar la formación de criaderos de mosquitos y evitar las picaduras a través de la aplicación de repelentes. Información importante para jubilados y pensionados

El Banco de Formosa informó a los jubilados y pensionado de ANSES que cobran sus haberes a través de esa entidad, que mes a mes tendrán que acreditar supervivencia, para lo cual existen tres alternativas.

Registro de Huella: se puede realizar en cualquiera de los tótems habilitados, dentro de los 30 días y hasta 3 días antes de la fecha de cobro de la jubilación o pensión. De esta manera, acreditán supervivencia de forma automática.

Además si se realizan compras con las Tarjetas de Banco Formosa: Chigué Cabal, Visa o Débito estarán acreditando supervivencia automáticamente. Esta operación debe hacerse dentro de los 30 días y hasta 3 días antes de la fecha de cobro.



Y finalmente, en forma presencial en el banco, solo hasta el 30 de diciembre en caso de no haber acreditado supervivencia con los mecanismos antes mencionados, podrán presentarse en cualquier Sucursal o Anexo del Banco para realizar el trámite de modo presencial.



El titular debe acercarse con DNI y fotocopia del mismo. En caso de apoderado deberá hacerlo con DNI y fotocopia del DNI (propio y del titular), además del certificado de supervivencia expedido por la Policía de la Provincia o Juzgado de Paz. El mismo tendrá una válidez de 72 hs. DIARIO FRONTERA

